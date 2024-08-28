ВС РФ освободили поселок Камышевка в ДНР и продолжили наступление

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника. В Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Камышевка. За сутки ВСУ потеряли около двух тысяч боевиков и десятки единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – говорится в сообщении.

На этом направлении российские бойцы отразили семь контратак штурмовых групп, а также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка в ДНР.

Потери противника за последние сутки составили до 1985 военнослужащих, танк, два броневика, 50 автомобилей, 24 артустановки и станция РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и склад хранения горючего для техники ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155-мм гаубицы, в том числе: М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две авиабомбы «Hammer», три реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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