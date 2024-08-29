Алаудинов рассказал об 11-часовых боях в Курской области

Российские военные почти круглосуточно находятся на ногах, а бои в последние дни длятся по 11 часов, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«У нас сегодня был тоже очень тяжелый день. Почти 11 часов шли бои на двух участках. Хотя это было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. За сегодняшний день уничтожено несколько единиц техники и очень большое количество живой силы противника», – рассказал Алаудинов.

Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале. Командир «Ахмата» добавил, что бойцам приходится быть мобильными, они почти круглые сутки на ногах.

По данным МО РФ, с 6 августа на Курском направлении ВСУ лишились уже 7000 военных, 74 танков и 557 единиц другой бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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