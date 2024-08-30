ВС РФ освободили семь поселений в ЛДНР и Харьковской области за неделю

Российские бойцы за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО, включая Синьковку в Харьковской области. На всех направлениях противник несет большие потери, следует из данных Минобороны РФ.

В течение недели группировка «Север» уничтожила боевиков и сорвала попытки привезти подкрепление в Курской области. Там, а также на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены до 3580 украинских военных, шесть танков, 181 боевая бронемашина, четыре пусковые установки РСЗО, в том числе одна HIMARS.

Российские бойцы активно продвигались вглубь обороны противника и полностью взяли под контроль несколько населенных пунктов. Так, группировка войск «Запад» освободила Стельмаховку в ЛНР и Синьковку Харьковской области. «Южная» группировка ВС РФ взяла под контроль Константиновку в ДНР. В результате активных действий группировки «Центр» освобождены Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.

За неделю ВС РФ ликвидировали 238 единиц бронетехники, среди них танк Abrams производства США, такнк Leopard и боевая машина пехоты Marder производства ФРГ. Число уничтоженных украинских боевиков достигло 16 910.

За все время СВО российские силы ликвидировали 641 самолет и 283 вертолета противника, 30701 дронов, 575 ЗРК, 17783 единиц бронетехники, включая танки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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