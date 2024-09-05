Армия России освободила село Заветное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения ВС РФ за сутки отбили 10 контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. На этом направлении бойцы отразили восемь контратак, а также нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик.

Тем временем, Западная группировка войск улучшила тактическое положение, отбила две контратаки и ударила по противнику в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка в ЛНР, Торское в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

На Волчанском и Липцовском направлениях подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанские Хутора Харьковской области.

Южная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка в ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Днепровское Херсонской области и города Херсон», – добавили в МО.

За сутки потери противника составили 2085 военнослужащих, четыре танка, четыре броневика, 28 автомобилей, 27 артустановок, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», – отметили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб «Hammer», реактивный снаряд «Ольха» и 27 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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