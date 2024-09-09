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Понедельник, 9 сентября 2024, 19:17 мск

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Армия России оттесняет ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Российские войска оттесняют вооруженные формирования Украины на сватовско-купянском направлении, продвигаясь по левому берегу Оскола вглубь украинских позиций. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в комментарии ТАСС.

«Более активно ситуация разворачивается на сватовско-купянском направлении. Там наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций», – сказал Ганчев.

По его словам, тяжелые бои продолжаются в Волчанске за его освобождение, также позиционные бои на севере Харьковской области.

Харьков, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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