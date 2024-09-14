ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника, отбивая контратаки штурмовых групп ВСУ. За минувшие сутки российские подразделения взяли под контроль поселок Желанное Первое. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. На этом направлении отражено две контратаки штурмовых групп, ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, две пушки Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, отразили одну контратаку и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Боровая Харьковской области, Розовка в ЛНР и Терны в ДНР.

На Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области. Здесь ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, орудия Д-20 и Д-30.

Центральная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника, а также отбила три контратаки механизированной, пехотной и воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», три пикапа, гаубица М777, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и пушка Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Макаровка в ДНР и Левадное Запорожской области. Отражена одна контратака. Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, французскую гаубицу «Caesar». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области», – добавили в МО.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиабомбы «Hammer» и 53 боевых дрона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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