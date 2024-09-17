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Вторник, 17 сентября 2024, 16:53 мск

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Российские войска продвигаются в Запорожской области

Вооруженные силы России продвинулись на степногорском направлении в Запорожской области, в том числе в районе Каменского. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

«Есть успехи оперативные, улучшение контроля не просто по переднему краю, а [ВС РФ] продвинулись на степногорском направлении запорожского фронта в районе Каменского, вдоль берега [Днепра]. ФАБами наши отрабатывали, когда там было скопление силы», – уточнил Рогов.

По его словам, продвижение проходило в условиях постоянных ударов со стороны Вооруженных сил Украины ствольной артиллерией, беспилотниками и реактивными системами залпового огня.

Мелитополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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