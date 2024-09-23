В Курской области российские войска продолжили наступление и ударили по формированиям десяти бригад ВСУ. Кроме того, отражены две попытки противника порваться через границу. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад, морской пехоты и нацгвардии, а также двух бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово, – отметили в оборонном ведомстве. – В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля».

В ходе двух безуспешных попыток прорваться через границу РФ украинские военные потеряли 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину и два автомобиля.

В Сумской области авиация и ракетные войска продолжают бить по районам сосредоточения и резервам врага. «За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – добавили в МО.

Курс, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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