Армия России отбила 16 контратак ВСУ и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

За прошедшие сутки российские войска отбили 16 контратак штурмовых групп противника, нанесли поражение формированиям врага на шести направлениях в зоне спецоперации, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Центральная группировка войск отразила восемь контратак, продолжила продвижение в глубину обороны противника и ударила по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции, отразили три контратаки и ударили по врагу в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка в ДНР.

Западная группировка войск отбила три контратаки, улучшила тактическое поражение и нанесла поражение боевикам киевского режима в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское в ЛНР, Торское в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

На Липцовском и Волчанском направлениях бойцы группировки войск «Север» ударили по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков.

Группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю, отбила две контратаки и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка в ДНР и Левадное Запорожской области.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

За сутки киевский режим потерял более двух тысяч военнослужащих, два танка, шесть броневых машин, 30 автомобилей, 21 орудие различного калибра. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, три станции контрбатарейной борьбы, цех производства и склад хранения беспилотников, а также десять полевых складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS и 144 БПЛА самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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