Российские войска за неделю отбили более 100 контратак и освободили шесть поселков

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За неделю ВС РФ отразили 113 контратак штурмовых групп, а также освободили четыре поселка в зоне спецоперации и два в Курской области. Кроме того, групповыми ударами на Украине поражены военные аэродромы, заводы по производству БПЛА, а также пункты дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В течение недели подразделения ВС РФ продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. В ДНР российская армия взяла под контроль Желанное Второе, Островское, Гродовку и Золотую Ниву.

С 5 по 11 октября нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов, – сообщили в МО. – Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БпЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников».

Тем временем, группировки войск на шести направлениях в зоне СВО отбили 113 контратак противника и улучшили тактическое положение. Потери киевского режима составили более 11 тысяч военнослужащих, 15 танков, в том числе «Leopard», 68 боевых бронированных машин, 230 автомобилей, более 160 орудий полевой артиллерии и 36 полевых складов с боеприпасами.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиабомбы «Hammer», переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета ЗРК С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS, а также 603 беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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