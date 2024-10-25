В Курской области российские военные отбили пять контратак ВСУ

В Курской области бойцы ВС РФ отбили пять контратак противника и пресекли попытку ВСУ прорваться через границу. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово.

«Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные безуспешно попытались прорваться через границу возле поселка Новый Путь. В результате были убиты 15 военнослужащих ВСУ, уничтожены две боевые бронированные машины, один украинский солдат сдался в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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