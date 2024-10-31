Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республике и продолжили продвижение вглубь обороны противника. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, всего за сутки на всех направлениях ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.

В частности, подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР. При этом нанесено поражение формированиям ВСУ около Великой Новоселки и Раздольного. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Самые серьезные потери ВСУ по-прежнему несут в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям восьми бригад противника в районах населенных пунктов Анновка, Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Северск и Славянск в ДНР.

На этом направлении потери ВСУ составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Казак», девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 и два американских 105 мм орудия М119 , 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две французские управляемые авиационные бомбы «Hammer» и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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