За минувшие сутки российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на всех направлениях уничтожены более 1800 военнослужащих и наёмников ВСУ, десятки единиц техники и артиллерии.

Самые серьезные потери противник несет в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, подразделения которой заняли более выгодные рубежи. При этом было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка в Донецкой народной республике, а также отражена контратака противника.

На этом направлении потери ВСУ составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены три склада боеприпасов.

В то же время подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30. Войска группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю также в Харьковской области, где противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразив пять контратак штурмовых групп ВСУ. Здесь противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера «Viking» шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, отразив две контратаки ВСУ. На этом направлении в ДНР потери противника составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены полевой склад боеприпасов и склад горючего.

В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» в Запорожской области уничтожили до 75 военнослужащих противника, а также пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США. При этом разгромлены два склада боеприпасов.

В целом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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