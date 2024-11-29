Вооруженные силы России готовятся «отрезать» линию снабжения украинский группировки в городе Курахово на западе Донецкой народной республики. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись на пару километров севернее Ясной Поляны в сторону села Константинополь, через которое проходит основная линия снабжения группировки ВСУ в Курахово. Наша армия близка к перерезанию стратегически важного для противника транспортного коридора. До взятия трассы под огневой контроль остались считанные километры», – пояснил Рогов в комментарии РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» к югу от Курахово.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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