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Четверг, 5 декабря 2024, 16:50 мск

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В Курской области армия России уничтожила более 38 тысяч боевиков ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили в Курской области в общей сложности более 38 тысяч боевиков ВСУ после их вторжения на территорию России в начале августа. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, операция по уничтожению подразделений противника продолжается.

В частности, за минувшие сутки, подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах 12 населенных пунктов. В то же время ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Александрии, Гуево, Заолешенки, Колмаков, Мартыновки, Правды и Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловоды, Журавки и Локни в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 38235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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