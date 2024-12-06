Российская армия продолжает громить подразделения ВСУ на территории Курской области. За сутки в приграничье уничтожены БМП, две боевые бронемашины, пять автомобилей и более 250 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

За прошедшие сутки бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 13 бригад противника – трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 13 населенных пунктов.

Вместе с тем ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Свердликово и Черкасское Поречное. Также разбиты формирования ВСУ около Басовки, Беловод, Глухова, Журавки, Павловки и Свессы в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа украинская армия потеряла более 38485 военнослужащих, 232 танка, 169 БМП, 123 бронетранспортера, 1230 боевых бронемашин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS, и более 130 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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