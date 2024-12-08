Российские войска в результате успешных наступательных действий взяли под контроль очередной населенный пункт в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки ВС РФ улучшили положение на четырех направлениях специальной военной операции, отразив более 20 контратак противника и уничтожив почти 1500 боевиков.

В частности, населенный пункт Благодатное (совхоз «Октябрь») в ДНР был освобожден подразделениями группировки войск «Восток», которые также нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Константинополя, Времевки, Нескучного и Богатыря. При этом было отражено две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две боевые бронированные машины «MaxxPro» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Также уничтожен склад горючего.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое в ДНР. Одновременно были отражены восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.

На этом направлении противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в общей сложности в 139 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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