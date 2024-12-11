Российские войска освободили от ВСУ два приграничных села в Курской области – Дарьино и Плехово, сообщило Минобороны РФ. Оба поселения находятся в Суджанском районе.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово», – говорится в сообщении военного ведомства. Бойцы ВС РФ также нанесли поражение подразделениям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово.

В то же время авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника около четырех населенных пунктов в Курской области и в районах пяти сел в Сумской области.

Украинская армия за сутки потеряла на Курском направлении более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три американские БМП «Bradley», семь автомобилей и шесть минометов. В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

Всего за время боевых действий в Курской области с 6 августа противник потерял свыше 39860 военнослужащих, 235 танков, 174 БМП, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин, 1111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и более 130 единиц другой военной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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