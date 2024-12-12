Армия России взяла под контроль Новоивановку в Курской области

В Курской области подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Новоивановка. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ходе боев также нанесен поражение формированиям ВСУ в районах еще 10 населенных пунктов. При этом оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в других районах не только Курской области, но и Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета», – уточнили в Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1251 боевую бронированную машину, 1115 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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