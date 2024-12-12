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Четверг, 12 декабря 2024, 17:44 мск

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Российские бойцы закрепились на западном берегу Оскола под Купянском

Архив. Фото: Минобороны РФ

Подразделения российских войск после переправы через реку Оскол, на берегу которой находится Купянск в Харьковской области, успешно создают под городом плацдарм для дальнейших боев. Об этом сообщил военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Наши подразделения сделали две переправы через реку Оскол. С одной из переправ нас пытались выбить, но у противника не получилось, мы в северной части основательно закрепились. Плацдарм там расширяется, в дальнейшем плацдарм будет и дальше расширяться, будет больше подвоз личного состава и техники», – сказал Киселев (цитата по ТАСС).

«Противника мы поджали довольно основательно, и он сопротивляется достаточно ожесточенно, резервов очень много бросает на харьковское направление», – добавил эксперт.

Купянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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