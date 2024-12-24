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Вторник, 24 декабря 2024, 14:16 мск

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Украинские военные получили десятки тысяч бракованных минометных снарядов

Украинский «Центр противодействия коррупции» призвал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать дело о бракованных минометных снарядах, поступивших в войска. Неисправные боеприпасы попросту не разрывались. Об этом сообщает газета Washington Post.

Фигурантами расследования могут стать чиновники министерства обороны и промышленности, а также государственный оборонно-промышленный конгломерат «Укроборонпром». По данным Центра, представители этих госорганов «совершили ряд действий», которые не позволили использовать минометные снаряды по назначению, что нанесло ущерб «обороноспособности Украины».

Критические неисправности были обнаружили в значительной части 120-мм минометных снарядов и меньшем количестве 82-мм, которые недавно поступили ВСУ. Так только один 120-мм снаряд из каждых десяти разорвался успешно. Общее число бракованных боеприпасов может превышать 100 тысяч.

В начале ноября стало известно, что украинская военная промышленность испытывает острый дефицит взрывчатых веществ, необходимых для изготовления снарядов. Киев заявляет, что может производить до 1 млн боеприпасов для минометов ежегодно, однако нехватка взрывчатки не позволяет использовать все мощности.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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