Армия России в Курской области отразила две контратаки и ликвидировала более 230 боевиков

За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили более 230 боевиков и несколько единиц военной техники ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе тяжелой механизированной и десантно-штурмовым, в районах 10 населенных пунктов. При этом были отражены две контратаки.

Вместе с тем ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ не только на российской территории, но в в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы», – уточнили в Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 43970 военнослужащих, 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров, 1321 боевую бронированную машину, 1191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий и десятки другой военной техники, в том числе пусковые установки реактивных систем залпового огня американского производства.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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