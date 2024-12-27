ВС РФ за сутки уничтожили более 600 боевиков в Курской области

В минувшие сутки российские войска нанесли мощный удар по подразделениям ВСУ в Курской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, потери противника составили более 600 военнослужащих, а с начала операции по их уничтожению – более 44 тысяч.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11-ти населенных пунктов. При этом ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов», – уточнили в Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 44570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия и десятки единиц другой военной техники, в том числе американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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