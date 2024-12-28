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Суббота, 28 декабря 2024, 14:27 мск

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Армия России в Курской области продолжает «зачистку»: за сутки ликвидировано более 250 боевиков ВСУ

В Курской области за минувшие сутки российские войска уничтожили более 250 боевиков ВСУ, а общие потери противника приближаются к 45 тысячам. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 13-ти населенных пунктов.

В то же время оперативно-тактическая и армейской авиация, а также артиллерия ударили по живой силе и технике противника не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 44820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня американского производства.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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