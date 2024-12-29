Российские войска взяли под контроль поселок Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ отбили 19 контратак штурмовых групп и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Бойцы группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районе Волчанска и Тихого. Западная группировка войск бьет по врагу в районах населенных пунктов Кунье, Западное, Двуречная, Глушковка, Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Ямполь и Торское в ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и ударили по бригадам ВСУ в районах Дальнего, Миньковки, Островского, Янтарного, Разлива, Часова Яра и Курахово в ДНР. Восточная группировка войск продвинулась в глубину обороны противника в районе Равнополя и Зеленого Поля. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка Херсонской области.

Потери противника составили 1400 тысячи военнослужащих, два танка, девять броневиков, 18 автомобилей, 15 артустановок различного калибра, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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