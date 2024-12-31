За прошедшие сутки российские войска продвинулись вглубь обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, отражено почти полтора десятка атак ВСУ и уничтожено около 1500 боевиков и несколько единиц бронетехники, в том числе немецкий танк «Leopard».

Самые большие потери противник несет в зонах ответственности группировок российских войск «Запад» и «Центр». Так, на западном направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка в Харьковской области, а также Ивановка, Торское и Терны в Донецкой народной республике.

Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть пикапов, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» отразили 12 контратак и продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное в ДНР.

На этом направлении противник потерял до 505 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять боевых бронированных машин, в том числе три «Kirpi» турецкого производства, «Snatch» производства Великобритании и «Козак», пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 68 вне зоны проведения специальной военной операции.

Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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