ВС РФ в ходе наступления освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские силы продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За последнюю неделю ВС РФ отбили 139 контратак, взяли под контроль три населенных пункта и захватили в плен более 90 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

«С 4 по 10 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», – говорится в сообщении.

Активными действиями подразделений группировок войск в течение недели были освобождены населенные пункты Надия, Курахово и Даченское. При этом российские военные пресекли 139 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции, наибольшее число контратак штурмовых отражено бойцами группировки войск «Центр» – 94.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – добавили в МО. Средствами ПВО сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых авиабомб «Hammer», 41 реактивный снаряд HIMARS и 689 беспилотников самолетного типа.

Потери противника за неделю составили 13370 военнослужащих, 46 танков, 208 боевых бронированных машин, 301 автомобиль, 167 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и 33 склада боеприпасов.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался в плен», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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