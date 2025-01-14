Армия России ликвидировала 460 боевиков и подбила 3 танка ВСУ в Курской области

За прошедшие сутки в Курской области российские войска отбили три контратаки, ликвидировали порядка 460 боевиков и подбили три танка ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе танковой и двум десантно-штурмовым, в районах 12-ти населенных пунктов. Вместе с тем авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника как в Курской области, так и украинской Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял до 51900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортеров, 1561 боевую бронированную машину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия, а также десятки единиц другой военной техники, включая американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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