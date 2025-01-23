Российские войска в Курской области отбили контратаку и захватили пленного

В Курской области ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. За минувшие сутки российские бойцы отбили одну контратаку противника. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа. «Отражена одна контратака противника», – говорится в сообщении.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, – отметили в МО. – Один военнослужащий ВСУ сдался в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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