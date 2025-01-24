Российские войска уничтожили ещё один Abrams и почти 200 боевиков в Курской области

За последние сутки российские войска ликвидировали почти 200 боевиков ВСУ в Курской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в ходе боев уничтожены также три танка, в том числе американский Abrams, и другая военная техника.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе тяжелой механизированной и двух десантно-штурмовых, в районах 15-ти населенных пунктов и отразили одну контратаку противника.

В то же время авиация и артиллерия атаковали ВСУ не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

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«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк «Abrams» производства США, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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