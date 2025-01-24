Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Украина и Россия провели обмен темами погибших военнослужащих. Как сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в РФ возвращено 49 тел погибших военных.

В то же время Украина вернула тела 757 погибших военных, сообщили украинские СМИ со ссылкой на данные координационного штаба страны по вопросам военнопленных.

Так, с Донецкого направления Киеву передали тело 451 погибшего, с Запорожского – тела 137 военных. Еще 51 тело было доставлено с Угледарского направления, 71 – с Бахмутского, 34 – из моргов в России, 13 – с Луганского направления.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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