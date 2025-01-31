ВС РФ за неделю освободили пять поселений в ДНР и Харьковской области

Российские силы в зоне спецоперации за неделю с 25 по 31 января продолжили теснить противника на фронтах СВО и освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области, а также одно село в курском приграничье. ВСУ потеряли до 11400 боевиков. Разбиты 20 танков, почти 170 боевых бронемашин, 128 орудий артиллерии, свыше 20 станций радиоэлектронной борьбы, а также уничтожен 31 полевой склад боеприпасов.

В Курской области группировка войск «Север» освободила населенный пункт Николаево-Дарьино и продолжила уничтожать формирования ВСУ на территории региона.

Подразделения группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль три населенных пункта – Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронемашины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

В то же время группировкой войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Противник лишился свыше 2425 военнослужащих, двух танков, 22 боевые бронемашин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 53 автомобиля, 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

Вместе с тем активными действиями подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Здесь ВСУ потеряли свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронемашины, 16 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО.

За неделю силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS, 592 беспилотника самолетного типа, из них 290 – вне зоны спецоперации.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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