В Курской области за прошедшие сутки российские войска в ходе наступательных действий ликвидировали почти 150 боевиков и отразили две контратаки. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе механизированной и двум десантно-штурмовым, в районах 12 населенных пунктов. В то же время авиация и артиллерия ударили по ВСУ не только на российской территории, но в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 боевые бронированные машины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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