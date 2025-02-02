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Воскресенье, 2 февраля 2025, 10:07 мск

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ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже

Министерство обороны РФ сообщило об украинском ракетном ударе по интернату в городе Суджа Курской области.

«1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны», – говорится в сообщении ведомства.

Как считают в Минобороны России, эта «провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области».

«Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – констатировали в оборонном ведомстве.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн со своей стороны добавил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», – подчеркнул он.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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