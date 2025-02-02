ВС РФ в Курской области отразили две контратаки и ликвидировали более 200 украинских боевиков

За прошедшие сутки в Курской области российские войска отразили две контратаки и ликвидировали порядка 200 украинских боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов. При этом авиация и артиллерия атаковали противника, в том числе, в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 56770 военнослужащих, 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1672 боевые бронированные машины, 1765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube