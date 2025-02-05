ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Барановка в Донецкой народной республике и Новомлынск в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Село Барановка в Покровском районе освободили бойцы группировки «Центр», продвинувшись в глубину обороны противника. По данным ведомства, село Новомлынск в Купянском районе было освобождено в результате успешных действий подразделений группировки «Запад».

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в зоне спецоперации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Также удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.

Российские силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 57 беспилотников самолетного типа.

Подразделения российской армии продолжают громить ВСУ на фронтах спецоперации. Потери противника за прошедшие сутки противник составили до 1130 боевиков. Уничтожены танк, 10 боевых бронемашин, 14 орудий артиллерии, 32 автомобиля, четыре станции РЭБ, восемь складов боеприпасов.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне действия группировки войск «Центр», где российские бойцы поразили живую силу и технику девяти бригад противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка в ДНР. ВСУ лишились свыше 500 боевиков, трех боевых бронемашин, в том числе бронетранспортера М113 производства США, девяти автомобилей и двух артиллерийских орудия.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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