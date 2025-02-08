Группировка войск «Центр» закрепилась в Дзержинске и ударила по силам восьми бригад ВСУ

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника. Центральная группировка войск полностью освободила город Дзержинск и нанесла поражение восьми бригадам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям егерской, шести механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Водяное Второе, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Зверево, Славянка и Андреевка.

Тем временем, группировки войск ВС РФ улучшают тактическое положение на других направлениях и бьют по врагу в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

За сутки в ходе боев киевский режим потерял свыше 1,2 тыс. боевиков, танк, 11 броневиков, девять автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены реактивный снаряд HIMARS и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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