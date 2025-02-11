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Вторник, 11 февраля 2025, 11:57 мск

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Российская армия оттесняет ВСУ на всей линии фронта в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска планомерно продвигаются практически по всей линии фронта в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на Красноармейском направлении ВСУ пытались контратаковать, но безуспешно. «Мы видим, что полностью сейчас контроль ситуации за Вооруженными силами РФ», – сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что на Великоновоселковском направлении российские военные продолжают расширять зону контроля, на Кураховском направлении ВС РФ занимают вражеские позиции, уничтожая укрепрайоны противника.

Также российская армия продвигается и на Краснолиманском направлении, уточнил Пушилин.

Руководитель ДНР рассказал об «определенных успехах» российских сил в Часовом Яре, которые, по его словам, в связке с освобождением Дзержинска открывают российской армии перспективы для продвижения в направлении Константиновки.

Об освобождении Дзержинска, важного логистического хаба и одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ, Минобороны РФ сообщило 7 февраля. Город расположен к северо-западу от Горловки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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