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Воскресенье, 16 февраля 2025, 15:11 мск

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ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и цеху сборки дронов ВСУ

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли новые удары по военным целям на Украине. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, цех сборки беспилотников и объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 141 районе.

Подразделения ВС РФ продолжают теснить противника на ключевых направлениях спецоперации. По данным ведомства, группировка войск «Запад» в течение прошедших суток улучшила свое тактическое положение, а группировки «Южная» и «Центр» – улучшили свое положение по переднему краю. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Суточные потери украинской армии в зоне спецоперации составили до 1025 боевиков, танк, семь боевых бронемашин, 26 автомобилей, 13 артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Самые значительные потери противник несет в Донецкой народной республике, в зоне действия группировки «Центр». Ее бойцы нанесли поражение живой силе и технике 10 бригад ВСУ и нацполиции в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка. В результате уничтожены до 475 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

В то же время силы противоздушной обороны сбили в зоне СВО два реактивных снаряда HIMARS и 50 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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