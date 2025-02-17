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Понедельник, 17 февраля 2025, 14:34 мск

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ВС РФ освободили село Фиголевка в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. В Харьковской области ВС РФ взяли под контроль село Фиголевка. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области», – говорится в сообщении.

За последние сутки потери киевского режима составили 1225 боевиков и наемников, пять танков, в том числе немецкие «Leopard», 10 броневиков, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств и боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб «Hammer», три реактивных снаряда HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун», переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 102 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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