ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины

Войска России с 15 по 21 февраля нанесли групповых 11 ударов по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в результате ударов поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, нанесено огневое поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Для ударов применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и беспилотники.
Москва, Наталья Петрова
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