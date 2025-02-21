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Пятница, 21 февраля 2025, 14:01 мск

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ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины

Войска России с 15 по 21 февраля нанесли групповых 11 ударов по целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в результате ударов поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено огневое поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Для ударов применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования и беспилотники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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