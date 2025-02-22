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Суббота, 22 февраля 2025, 16:11 мск

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Российские войска уничтожили в Курской области три танка и почти 200 боевиков ВСУ

За минувшие сутки российские войска отразили три контратаки вооруженных формирований Украины и ликвидировали около 200 боевиков. Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе боев уничтожены также три танка противника.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе танковой и пяти десантно-штурмовым, в районах 14-ти населенных пунктов. В то же время российская авиация и артиллерия ударила по живой силе и технике ВСУ не только на российской территории, но и украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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