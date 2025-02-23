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Воскресенье, 23 февраля 2025, 14:21 мск

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Российские войска отразили в Курской области 4 контратаки и ликвидировали за сутки около 200 украинских боевиков

Архив. Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки в Курской области армия России ликвидировала порядка 200 украинских боевиков, отразив четыре контратаки. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе танковой и двум десантно-штурмовым, в районах 17 населенных пунктов.

При этом российская авиация и артиллерия ударили по силам ВСУ не только на территории РФ, но с украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», – уточнили в Минобороны РФ.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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