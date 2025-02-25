Без помощи США у Киева уже летом закончатся боеприпасы и оружие

Без поддержки США ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе только до лета. В дальнейшем Киев останется без оружия и боеприпасов и лишится возможности наносить удары на большие расстояния. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших западных чиновников.

«Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена в последние месяцы, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе по крайней мере до середины года», – цитирует издание экс-помощника министра обороны США по международной безопасности Селесты Уолландер.

Кроме того, в статье приводятся слова старшего помощника Владимира Зеленского, чье имя не указывается. По его мнению, прекращение американской военной помощи – это худший сценарий, так как это будет означать, что Украине придется наращивать свое военное производство и больше рассчитывать на европейцев.

По утверждению одного из западных чиновников, Киев в настоящее время производит или финансирует около 55% своей военной техники, тогда как США поставляют около 20%, а Европа – 25%.

Часть американского вооружения невозможно заменить в краткосрочной перспективе, так как Европа просто не производит достаточного количества – или в некоторых случаях вообще не изготавливает такого рода оружие. В частности, речь идет о передовых системах ПВО, баллистических ракетах класса «земля-земля», навигационных системах и дальнобойной ракетной артиллерии.

«Как только эти американские поставки закончатся, способность Украины наносить более дальние удары и защищать свои тыловые позиции пострадает», – делает вывод издание.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube