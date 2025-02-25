Вооруженные формирования Украины готовятся к отступлению из Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВСУ действительно столкнулись с серьезными проблемами.

Как отмечается, подразделения противника остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже, а также, судя по всему, и других населенных пунктах из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск.

По данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа после своего вторжения на российскую территорию противник потерял более 63325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube