Авиация и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам на Украине

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Тем временем, авиация, артиллерия и ударные дроны бьют по военным аэродромам, а также скоплениям сил врага. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки потери ВСУ составили более тысячи боевиков и наемников, четыре танка, в том числе танк «Leopard», четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», пусковая установка ЗРК «Стрела-10». Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.

Средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиабомб «Hammer», 19 реактивных снарядов «Vampire» и 185 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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