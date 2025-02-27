Армия России активизировала удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские войска активизировали наступательные действия на ключевых направлениях специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, серьезное давление на противника оказывается, в том числе, в Запорожской и Херсонских областях.

Так, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка в Запорожской области, а также Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское в Херсонской области. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. При этом были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю. Нанесены удары по живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Песчаное, Успеновка, Котлино, Елизаветовка, Срибное и Удачное в Донецкой народной республике.

На этом направлении противник потерял до 310 военнослужащих, германский танк «Leopard», семь боевых бронированных машин, включая HMMWV производства США. Уничтожены пикап и три артиллерийских орудия.

В целом на фронтах СВО российские войска уничтожили более тысячи военнослужащих ВСУ.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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