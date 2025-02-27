ВС РФ продвигаются на границе ДНР и Запорожской области

Российские войска начали бои за населенный пункт Бурлацкое у административной границы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

«В районе поселка Бурлацкое тут у наших войск есть продвижение, подошли к данному населенному пункту и начали бои на его окраинах», – уточнил он.

Ранее Рогов сообщал, что российские подразделения завершили «зачистку» Новоочереватого.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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