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Четверг, 27 февраля 2025, 19:09 мск

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Российские войска вплотную приблизились к Купянску

Армия России практически вплотную приблизилась к городу Купянску в Харьковской области. Как сообщил руководитель российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, до города осталось порядка 7 км.

«В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считанные километры, около 7 км», – цитирует его ТАСС.

Ганчев также пояснил, что линия фронта на купянском направлении постепенно становится шире. «Есть еще у нас продвижение со стороны сватовской территории, со стороны ЛНР на левом берегу Оскола. С той стороны тоже около 7 км, со стороны населенного пункта Синьковка. Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку купянского направления», – уточнил он.

Также Ганчев добавил, что в Харьковской области идет зачистка не только купянского направления. В мае 2024 года группировка войск «Север» освободила около 15 населенных пунктов на севере Харьковской области. В настоящее время бойцы удерживают позиции от атак западных наемников.

Харьков, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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