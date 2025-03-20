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Четверг, 20 марта 2025, 14:37 мск

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Разгром ВСУ в Курской области: армия России уничтожила танк и более 250 боевиков

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали более 250 украинских боевиков, а также несколько единиц бронетехники ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. При этом были отражены две контратаки противника.

Вместе с тем российские авиация и артиллерия нанесли удары по силам ВСУ не только в курском регионе, но и украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БпЛА», – уточнили в Минобороны РФ.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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